7 alternatives aux pailles en plastiques pour un monde plus sain

Certain(e)s préfèrent pouvoir jouer avec leur paille et la repositionner à l’envi. Malheureusement, cela n’est pas possible avec les pailles en inox et en bambou, qui sont rigides. Mais il existe par contre des pailles en silicone sans PVC et sans toxine, à la fois souples et solides, qui se plient facilement et qui n’abîment pas la dentition.