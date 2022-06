7 albums essentiels de Paul McCartney

3ème album de Paul McCartney et de ses Wings, "Band on the Run" est l'une des plus célèbres productions de la discographie du musicien britannique. Enregistré en partie dans des conditions catastrophiques au Nigeria, l'album sera finalement terminé à Londres dans un cadre bien plus adapté et sécurisant. C'est sur cet album que l'on retrouve des classiques tels que "Jet", "Band on the Run", "Bluebird" ou encore "Let Me Roll It".

A propos de ce titre, les fans y trouveront quelques ressemblances avec des morceaux des Beatles, et principalement ceux chantés par John Lennon. Interviewé en 2010 à ce propos Paul McCartney précisera: