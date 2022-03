6ème édition du salon Objectifs Métiers, à la Halle aux Foires de Libramont

Après deux éditions annulées pour cause covid, la Halle aux Foires de Libramont a accueilli vendredi la 6ème édition du salon Objectifs Métiers. Plus de 800 élèves étaient attendus. Plusieurs écoles supérieures et professionnels sont venues présenter formations et métiers, comme Olivier Letzen, enseignant en Chimie à la Haute Ecole Robert Schuman :

"Nous présentons deux petites expériences de chimie, pour illustrer les métiers de chimiste et de l'environnement en même temps. Ici il s'agit d'une expérience sur la production d'hydrogène pour les voitures. S'il y a des questions, nous sommes là pour y répondre, mais le but c'est de promouvoir les métiers dans le domaine des sciences, et de mettre en avant les métiers en pénurie. Si des jeunes sont intéressés, on ne peut que les encourager à suivre cette filière."