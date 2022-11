6e interview de Billie Eilish pour Vanity Fair avec les mêmes questions : l'heure est à la maturité

En octobre 2017, Billie Eilish avait alors 15 ans et se prêtait pour la première fois au jeu de The Same Interview avec le magazine Vanity Fair et qui allait la mener à répéter l’exercice chaque année avec donc les mêmes questions posées. 5 ans plus tard, nous voici au 6e épisode et c’est une Billie toute posée, apaisée avec un on-ne-sait-quoi de maturité qu’on découvre face caméra. Elle a annoncé dans le même temps qu’elle continuerait à tourner ces interviews les prochaines années mais qu’on ne les verrait pas de sitôt.

Dans l’interview de cette année, du haut de ses 20 ans, Billie est apparue très sereine, ça se voyait dans son visage mais aussi et surtout dans ses propos. La chanteuse oscarisée a d’abord expliqué que si elle revenait à chaque fois, c’est parce que revoir ces vidéos la rendait heureuse et que c’était un moment où elle se sentait vraiment connectée à elle-même. On verra aussi qu’à la fin de l’exercice, moment où arrive traditionnellement sa maman pour un gros hug, cette dernière est émue et dit à sa fille que toutes ces Billie à ces âges différents lui manquent !

On apprend qu’elle passe à nouveau plus de temps avec son frère, Finneas O’Connell, car ça y est, ils ont commencé à travailler sur des nouveaux morceaux : "Nous venons de commencer le processus de création d’un album, ce qui est vraiment excitant. Alors maintenant, nous avons des jours spécifiques où nous nous voyons, ce qui est vraiment agréable parce que, vous savez, vous êtes pris dans la vie" a-t-elle déclaré.

Autre moment marquant qui témoigne de cette fameuse sérénité/maturité : Billie déclare qu’elle s’est améliorée au cours de cette année : "La chose la plus importante pour moi maintenant est d’être en contact avec moi-même et de savoir comment je me sens vraiment et d’écouter mon instinct – en faisant confiance à mon instinct". Et elle affirmera aussi qu’elle a plus changé depuis le début de cette année qu’au cours des 5 précédentes. On la croit sur parole tellement c’est évident !

Quant à sa relation avec son boyfriend Jesse Rutherford, elle en a parlé ouvertement en expliquant qu’elle vivait une relation équilibrée dans le fait d’inspirer son petit ami autant que d’être inspirée par lui, dans la confiance aussi, en précisant qu’elle avait constamment besoin de contacts tactiles. Elle se dit excitée et heureuse par cette relation, tout comme par son style de vie avec le fitness qui a provoqué "une très grande transformation cette année" et qui lui fait dire qu’elle se sent "mieux que jamais dans sa peau et fière".