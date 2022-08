6e concours du meilleur fromage fermier au lait cru de Wallonie

Plusieurs partenaires issus du monde de la gastronomie, de l’agriculture et des coopératives en circuits courts se mobilisent pour promouvoir les fromages fermiers wallons au lait cru. Pour la 6e année consécutive, " A table ! maison fromagère ", la Bergerie d’Acremont, la FUGEA (un syndicat agricole wallon) et Génération W (collectif wallon regroupant des chefs et des producteurs) organisent le concours du Meilleur fromage fermier au lait cru de Wallonie. Et pour cette édition 2022, le Collectif 5C, qui rassemble une quarantaine de coopératives actives dans le circuit court, a aussi rejoint l’équipe du concours.

Plus qu’un simple concours, cette épreuve est surtout un soutien aux producteurs. " Ceci n’est pas un concours mais plutôt une réflexion constructive, une analyse technique des produits présentés, une formation offerte à tous les candidat.e.s pour une recherche permanente de la qualité ", expliquent les organisateurs.

Point important : tous les éleveurs et éleveuses participant au concours sont propriétaires d’un troupeau situé en Wallonie et valorisent eux-mêmes leur lait en plus de leur travail d’élevage.

L’an dernier, Delphine Sprumont de la Coopérative du Grand Enclos à Grandvoir-Neufchâteau a remporté le concours, dans la catégorie " Fromage pâte molle à croûte fleurie ". Elle recommande la participation à cette épreuve : " Ce concours a apporté pas mal de visibilité à la coopérative, on a eu des clients curieux, désireux de connaître ce fromage qui était lauréat. De plus, ce que j’ai apprécié, c’était aussi l’après concours, une demi-journée où on analyse les fromages et où on nous explique ce que l’on pourrait améliorer, cela permet de perfectionner notre fromage. "

Plus d’infos sur le site www.fromagefermieraulaitcru.be