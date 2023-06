68 personnalités condamnent "l’humiliation publique" d’Amber Heard

Pour marquer le premier anniversaire du verdict du procès opposant Amber Heard à Johnny Depp, une soixantaine de personnalités principalement issues des mondes culturel et académique ont signé une lettre ouverte parue dans l’Obs en soutien à Amber Heard.

Après six semaines d’un procès ultra-médiatisé, le 1er juin 2022, Amber Heard et Johnny Depp étaient reconnus tous deux coupables de diffamations. Amber Heard était condamnée à verser 10 millions de dollars à l’acteur, contre 2 millions versés par Johnny Depp.

Un deuxième procès a eu lieu en parallèle sur les réseaux sociaux, accablant Amber Heard au point qu’elle décide de quitter les Etats-Unis pour l’Espagne dans l’espoir de mener une vie plus tranquille avec sa fille. La comédienne avait déjà dénoncé "la haine des réseaux sociaux" et leur influence sur les jurés.

68 signataires parmi lesquels l’actrice Aïssa Maïga, l’écrivaine et prix Nobel de littérature Annie Ernaux, l’autrice Titiou Lecoq, la journaliste Nadia Daam mais aussi la journaliste et réalisatrice belge Florence Hainaut et l’actrice belge Jenna Thiam dénoncent "la diffamation d’Amber Heard et le harcèlement en ligne dont elle a fait l’objet ainsi que les personnes qui lui ont apporté leur soutien" les qualifiant "d’une ampleur sans précédent."

Ils poursuivent : "Cette campagne de harcèlement a été largement alimentée par la désinformation, la misogynie, la biphobie et un environnement monétarisé des médias, en particulier des réseaux sociaux, au cours de laquelle les révélations de violences et d’agression sexuelle commises par un partenaire intime contre une femme qui en était la victime ont été tournées en dérision à des fins de divertissement. Ces techniques de désinformation et de culpabilisation de la victime sont maintenant utilisées contre d’autres personnes qui ont révélé des violences similaires."

Pour les signataires, "le verdict Depp/Heard et le discours qu’il véhicule révèlent une incompréhension fondamentale des violences commises par un partenaire intime, des violences sexuelles et de la manière dont les victimes survivantes y réagissent." Ils craignent les "conséquences néfastes incalculables" de "la diffusion massive de cette désinformation".

La lettre ouverte se conclue avec conviction : "Nous condamnons donc, avec force, l’humiliation publique qu’Amber Heard a subie et nous lui adressons notre indéfectible soutien."

Amber Heard sera en décembre prochain au casting de Aquaman et le Royaume perdu dans lequel elle reprendra son rôle.