67 cas de variole du singe en Europe, dans 9 Etats : l'ECDC publie une première évaluation des risques

"La plupart des cas actuels ont présenté des symptômes légers de la maladie et, pour la population en général, la probabilité de propagation est très faible", a déclaré Andrea Ammon, directrice de l’ECDC. "Toutefois, la probabilité d’une propagation ultérieure du virus par contact étroit, par exemple lors d’activités sexuelles entre personnes ayant des partenaires sexuels multiples, est considérée comme élevée."

Comité de sécurité sanitaire

De son côté, la commissaire européenne chargée de la santé et de la sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, s’est dite "préoccupée par l’augmentation du nombre de cas de variole du singe signalés dans l’UE et dans le monde".

Elle a ajouté : "Nous suivons de près l’évolution de la situation et, bien que la probabilité d’une propagation à l’ensemble de la population soit actuellement faible, la situation évolue. Nous devons tous rester vigilants, veiller à ce que la recherche des contacts et les capacités de diagnostic adéquates soient en place, et nous assurer que nous disposons des vaccins, des antiviraux et des équipements de protection individuelle nécessaires pour les professionnels de la santé. Nous sommes en contact étroit avec les États membres depuis les premiers signalements de cas de variole du singe dans l’UE et nous sommes prêts à soutenir activement et à coordonner la réponse de l’UE avec tous les moyens dont elle dispose. Le Comité de sécurité sanitaire de l’UE discutera demain du virus du monkeypox. Notre Autorité de préparation et de réaction aux urgences sanitaires (HERA), l’ECDC et l’EMA travaillent en étroite collaboration pour garantir l’information sur la situation épidémiologique et la disponibilité des vaccins et des traitements."