65e édition du Royal Juillet Musical de Saint Hubert : Folies !

Le premier week-end s’ouvre en fanfare avec cette composition que l’on connaît tous : Les quatre saisons de Vivaldi. Le samedi 2 juillet, ces concertos revisités par le compositeur germano-britannique Max Richter, sont interprétés par the Young Belgian Strings et le soliste belge Lorenzo Gatto au violon.

Le lendemain, la quintette vocale Appolo5 venue tout droit d’Angleterre transporte ses auditeurs entre les siècles, de la Renaissance à aujourd’hui. Leur représentation Where all the roses go nous immerge dans la complexité de l’amour, puissant, intense et éphémère.

Pour une touche d’originalité, le spectacle Ceci n’est pas une Framboise Frivole inclassable et humoristique nous rappelle le surréalisme magrittien, et saura séduire petits et grands.

Comme chaque année, pour valoriser les jeunes musiciens et ensembles, les concerts au label "coups de cœur" accueillent sur scène des talents prometteurs. Le festival se clôturera le 24 juillet par un concert de la talentueuse soprano Jodie Devos.

Informations pratiques

Du 27 juin au 24 juillet

Réservation à : https://www.lesfestivalsdewallonie.be/