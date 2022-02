6500 élèves découvriront le secteur industriel via un Escape Game, un jeu d'énigmes

Comment sensibiliser les plus jeunes au secteur industriel de la province de Luxembourg ? IDELUX et la Province de Luxembourg ont eu l'idée de créer un Escape Game, un jeu d'énigmes.

Les métiers de l’industrie sont souvent mal connus et n'attirent guère les jeunes. D'après une enquête menée par IDELUX Développement en 2021, 79% des entreprises manufacturières de la province de Luxembourg ont des difficultés de recrutement, principalement par manque de candidats.

L'objectif de cet Escape Game Industrie en province de Luxembourg est de résoudre une série d'énigmes et d'emmener les jeunes à la découverte des secteurs importants de la province de Luxembourg, notamment de l'agroalimentaire, du bois, de la technologie, du transport, de la logistique et de la construction. Le jeu se déroule devant un ordinateur, mais pas seulement, il invite aussi les élèves à manipuler des objets (des pellets, des morceaux de planche, des échantillons de pâte à papier, une bouteille de lait,etc...) et des brochures offerts par des entreprises de la province.

Ce jeu s'adresse aux élèves de cinquième et de sixième primaire de la province de Luxembourg. Selon Ludovic Collard, responsable au cabinet du député provincial Bernard Moinet, la tranche d'âge ciblée est intéressante : "C'est à ce moment-là que les élèves ont déjà leur première idée de leur futur métier."

Depuis janvier, l'expérience a déjà été testée dans 5 écoles (Habay-la-Vieille, Halanzy, Longlier, la Roche-en-Ardenne et Gouvy) et elle a suscité beaucoup d'intérêt et les retours se montraient positifs. Ce jeu s'invitera dans toutes les autres écoles primaires de la province jusqu'à la mi 2025, soit 6500 élèves sur 189 écoles au total.

Ce projet est donc porté par IDELUX Développement et la Province de Luxembourg dans le cadre de la mission REMALUX Redéploiement économique de l’Industrie Manufacturière en province de Luxembourg.

Il a pu être mis sur pied grâce au soutien de la Wallonie.