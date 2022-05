63ème Royal Festival de Spa (10 au 21 août) : deux créations, Jacqueline Bir, et des spectacles dans une cave et en forêt !

S’il parcourt désormais allègrement les différents arts de la scène, le théâtre reste l’un des pans majeurs de la programmation, et dans ce cadre, le Festival de Spa n’a pas hésité à faire appel à plusieurs grandes comédiennes du pays avec en "guest star" l’infatigable Jacqueline Bir, 87ans, qui a répondu à l’invitation d’Axel De Boosere, presqu’à titre exceptionnel, pour présenter "A German Life", produit par le Théâtre "Le Public", un monologue d’une femme qui verbalise les souvenirs de son travail de secrétaire dans l’Allemagne Nazie. Un rôle magistral pour Jacqueline Bir, l’année où elle célèbre ses 70 ans de scène (16 et 17 août). D’autres grandes actrices fouleront les planches spadoises comme Edwige Bailly dans "Tout ça pour l’Amour" (13 et 14 août), sorte d’hommage à l’Amour, la poésie, la littérature, le théâtre et tout simplement… la culture. Une production du Théâtre Comédie Odéon de Lyon présentée à Paris et bientôt en Avignon. Gwendoline Gauthier se produira dans "Iphigénie à Splott" (12 et 13 août), primé à Londres, un drame social dans un quartier en crise de Cardiff, tandis que France Bastoen proposera un thriller haletant "Girls and Boys" en clôture les 20 et 21 août. Pour représenter l’importante gente féminine à Spa, on pourra aussi compter sur Claire Bodson dans "Qui a peur", bientôt en Avignon lui aussi, ou l’histoire d’un couple d’acteurs en phase terminale de succès théâtral, qui fait appel à deux jeunes comédiens, un Sénégalais et une franco marocaine, pour assurer la relève… Côté auteure, Geneviève Damas ( Molly à vélo, Molly au château, etc.) revient à Spa avec "Quand tu es revenu" (12 et 13 août) où elle scanne la notion de couple traditionnel.