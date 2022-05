62 millions d’euros pour les projets Louviérois demandés à l’Europe

La ville de La Louvière a rentré son dossier FEDER pour 2027. C’est un grand catalogue de projets, de travaux, de rénovations proposés à l’Europe qui doit ensuite accepter ou non de libérer les fonds. Du vélo, de la rénovation énergétique et de la valorisation du patrimoine. Là vous avez les trois axes importants. Pour le passé industriel, la ville aimerait racheter le château et le parc Boël en bordure du site Duferco. 5,6 millions, c’est le prix négocié avec Duferco pour racheter l’ensemble.

La ville veut y développer un accès aux citoyens, des animations, des concerts mais aussi des séminaires et formations. Un projet d’université ouverte avec l’UMONS pourrait par exemple s’y installer. Sur les 120 hectares du site Duferco voisin, 20 hectares seront repris par l’IDEA pour être dépollués et réaménager pour accueillir de l’activité économique. Au rayon histoire toujours, Le Bois-du-Luc fête bientôt ses 10 ans de reconnaissance UNESCO. Et là, au programme ce sont des travaux de rénovation énergétique. Il y a des parties qui se dégradent. Des toitures méritent restauration. Et c’est toute la gestion énergétique qui va être repensée.

32 millions pour le sport

Ce dossier FEDER contient aussi une demande de 32 millions pour un complexe sportif. Une salle omnisports, salle de pétanque, paddle, tennis, skate parc dans le quartier du Bocage. D’anciens bâtiments sportifs seront démolis pour reconstruire et rassembler des activités dans du neuf.

Des axes cyclables sont aussi prévus entre le Bois-du-Luc et le centre ou vers les étangs de Strepy. Et du centre-ville vers le canal historique du centre. Et puis des rénovations énergétiques d’une crèche, d’un centre culturel, d’une salle des fêtes. La liste est longue. Il sera intéressant de détailler tout cela une fois que l’Europe aura rendu son verdict. Notez que le CPAS Louviérois a aussi rentré une demande au Fonds social européen à hauteur de 27 millions d’euros de projets.