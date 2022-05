62 infections à la salmonelle liées à l'usine Ferrero d'Arlon, l'entreprise s'excuse

"La décision prise par l'Afsca en avril de retirer l'autorisation de l'usine n'était pas prise à la légère. L'impact a été énorme, notamment pour les nombreux employés de l'entreprise", reconnait David Clarinval, le ministre fédéral de l'Agriculture, cité dans le communiqué.

À la fin de la semaine dernière, Ferrero a soumis à l'Agence fédérale une nouvelle demande d'autorisation pour le site. Le plan de l'entreprise, qui y prévoit des "interventions importantes" et "un protocole de sécurité renforcé", est d'ailleurs examiné avec l'Afsca ce vendredi, indique le producteur des Kinder Surprise. L'Afsca a jusqu'au 3 juin pour y répondre.

Si les conclusions de l'évaluation sont favorables, une autorisation provisoire sera accordée. Celle-ci sera évaluée après trois mois. L'usine Ferrero souhaite redémarrer sa production le 13 juin.

D'après l'Afsca, Ferrero met actuellement tout en œuvre pour redémarrer ses activités dans les meilleurs délais et la coopération à cet égard se déroule bien jusqu'à présent.

De son côté, le parquet de Luxembourg a ouvert une enquête judiciaire et c'est à lui de communiquer en la matière, rappelle encore l'Afsca.

Ferrero embarrassé

À la suite de cette annonce, l'entreprise italienne a déclaré : "Nous sommes sincèrement désolés de ce qui s'est passé et nous tenons à nous excuser une fois de plus auprès de toutes les personnes touchées par l'épidémie de salmonelle. Ferrero prend ses responsabilités très au sérieux et la sécurité des consommateurs est d'une importance capitale pour nous. Notre réputation s'est construite sur un engagement de qualité et de sécurité depuis 75 ans. Ferrero n'a jamais connu une telle situation."

Ferrero estime que sa priorité est maintenant de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses produits. "Dans ce cadre, nous avons soumis à l’AFSCA un plan qui prévoit des interventions importantes dans l'usine et un protocole de sécurité renforcé. Ces plans sont examinés en détails aujourd'hui avec l'AFSCA dans notre usine."