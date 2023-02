62,6% des agents de la STIB ne veulent pas de signes religieux au travail : vous, ça vous dérangerait ?

Layla, une auditrice de Bruxelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne: "Moi ça ne me dérangerait pas car j'ai la chance de porter le voile sur mon lieu de travail. J'ai toujours travailler et je n'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours eu des collègues bienveillants. La Belgique est une terre d'accueil et on doit accepter l'autre tel qu'il est. J'ai du mal à comprendre ce genre d'attitude. On doit vivre en paix, il ne faut pas avoir peur de ce qui nous est étranger."