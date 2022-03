615 millions de dollars subtilisés sous forme de cryptomonnaie, le pirate peut-il vraiment disparaître avec l'argent ?

Ce piratage pourrait être le plus grand vol dans l'histoire encore jeune des monnaies numériques. Ronin Network, le réseau qui fait tourner un des jeux les plus populaires autour des NFT, "Axie Infinity", a publié un billet de blog dans lequel l'entreprise avoue avoir été victime, une semaine plus tôt, d'un vol de plus de 615 millions de dollars. Plus précisément, ce sont 25,5 millions de dollars sous forme de monnaie stable (le cours de ces monnaies ne varie quasiment pas) et 173 600 Ethereum, la deuxième cryptomonnaie du marché, évaluée actuellement à 3 396 dollars l'unité.