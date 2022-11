6000 enfants victimes de produits chimiques l’an dernier : comment leur apprendre à identifier les dangers ?

Nathalie Maroy, l’institutrice, fait passer de petits pots contenant du sirop de citron et du liquide vaisselle. Très vite, les élèves comprennent qu’il est difficile de savoir quel produit consommer s’ils ne se fient qu’à leur odorat. "Ils ont eu du mal à décerner lequel ils pouvaient boire, explique-t-elle. J’ai dû montrer le flacon pour se rendre compte que l’un était comestible et pas l’autre."

Après quelques minutes de réflexion, les élèves en déduisent que seule l’étiquette d’un produit permet de savoir s’il est dangereux. "On dirait vraiment un bonbon !", s’étonne un élève devant une capsule de lessive. Madame Nathalie leur montre les symboles présents sur les différents emballages. Ces petits dessins sont facilement retenus par les élèves : "Une tête de mort, ou des arbres avec un poisson, ça veut dire que c’est dangereux pour les animaux et qu’on ne peut pas jeter le produit où ils vivent", explique consciencieusement Yasmine du haut de ses sept ans.

Des risques auxquels on ne pense pas toujours

Du côté du Centre Antipoisons, on connaît bien les risques que rencontrent les enfants au quotidien. Karolien De Leener, pharmacienne, le confirme : un accident peut vite arriver. "La plupart du temps, c’est par inadvertance de la part des parents. Ils ne sont pas là. La machine à laver est en dessous et les produits sont à côté, décrit-elle. Les enfants ouvrent les armoires et ont directement accès aux produits."

Imaginez un bambin tomber sur des capsules de lessive aux couleurs très attirantes. "Il va jouer avec, ça explose au visage, dans les yeux… va le mettre en bouche, mordre…" Mieux vaut donc mettre tous les produits d’entretien hors de portée afin de s’assurer que seul un adulte puisse y avoir accès.

Kits pédagogiques à destination des écoles

Pour faciliter le travail en classe, des kits pédagogiques ont été réalisés par le SPF Santé Publique, en collaboration avec les éditions Érasmes/Averbode et le Centre Antipoisons. Intitulés Ouvre l’œil, ils s’adressent spécifiquement aux enfants de 3 à 8 ans. "Ce sont les premières victimes de ces accidents", rappelle Sarah Jaoui, communicatrice au sein du SPF.

Les kits proposent différentes activités pour apprendre à l’enfant à se familiariser avec les produits ménagers et à reconnaître les dangers. Ils sont accessibles gratuitement aux écoles sur le site de la campagne intitulée "Lire avant utilisation !", ainsi que les vidéos qui les accompagnent.