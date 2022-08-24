Нове "село екстреної допомоги" для 600 біженців у Генті | Un nouveau "village d'urgence" pour 600 réfugiés à Gand

З початку 2023 року в гентському населеному пункті Остаккер буде створено селище екстреного прийому 600 українських біженців. Муніципальна адміністрація Гента та фламандський уряд щойно офіційно оголосили про це.

З власником землі досягнуто принципової згоди. Підготовчі роботи мають розпочатися у вересні. Мета : підготувати село для екстреної допомоги до початку 2023 р. Завдяки цій новій структурі, що складається з близько 200 одиниць розміщення, Гент і Фландрія готуються прийняти 332 українців, якими зараз опікуються приймаючі сім’ї.

Місто також пропонує невеликі колективні притулки в кількох місцях Гента, тобто 120 місць. З 7 жовтня додаткові місця також будуть поступово пропонуватися 105 особам у будівлі на "Hofstraat".

Зараз у Фландрії перебувають близько 16 тисяч українських біженців. Міністр внутрішніх справ Фландрії Барт Сомерс сказав : "На даний момент ще достатньо вільних місць, але ми не знаємо, як розвиватиметься війна. Ось чому фламандський уряд раніше вирішив виділити додаткові кошти на місцеві притулки та додаткові аварійне село".