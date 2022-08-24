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Ukraine - Україна

Нове "село екстреної допомоги" для 600 біженців у Генті | Un nouveau "village d'urgence" pour 600 réfugiés à Gand

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

З початку 2023 року в гентському населеному пункті Остаккер буде створено селище екстреного прийому 600 українських біженців. Муніципальна адміністрація Гента та фламандський уряд щойно офіційно оголосили про це.

З власником землі досягнуто принципової згоди. Підготовчі роботи мають розпочатися у вересні. Мета : підготувати село для екстреної допомоги до початку 2023 р. Завдяки цій новій структурі, що складається з близько 200 одиниць розміщення, Гент і Фландрія готуються прийняти 332 українців, якими зараз опікуються приймаючі сім’ї.

Місто також пропонує невеликі колективні притулки в кількох місцях Гента, тобто 120 місць. З 7 жовтня додаткові місця також будуть поступово пропонуватися 105 особам у будівлі на "Hofstraat".

Зараз у Фландрії перебувають близько 16 тисяч українських біженців. Міністр внутрішніх справ Фландрії Барт Сомерс сказав : "На даний момент ще достатньо вільних місць, але ми не знаємо, як розвиватиметься війна. Ось чому фламандський уряд раніше вирішив виділити додаткові кошти на місцеві притулки та додаткові аварійне село".

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A partir de début 2023, un village pour l'accueil d'urgence de 600 réfugiés ukrainiens sera installé dans la localité gantoise d'Oostakker. L'administration communale de Gand et le gouvernement flamand viennent d’officialiser l’annonce.

Un accord de principe a été trouvé avec le propriétaire du terrain. Les travaux préparatoires doivent débuter en septembre. Objectif : rendre le village d'urgence prêt à être utilisé d'ici le début de 2023. Avec cette nouvelle structure comptant environ 200 logements, Gand et la Flandre préparent l'accueil des 332 Ukrainiens actuellement pris en charge par des familles d'accueil.

La ville propose également des abris collectifs à petite échelle dans plusieurs endroits à Gand, soit 120 places. À partir du 7 octobre, des places supplémentaires seront aussi progressivement offertes à 105 personnes dans un bâtiment de la "Hofstraat".  

Environ 16 000 réfugiés ukrainiens sont actuellement hébergés en Flandre. Le ministre flamand des Affaires intérieures, Bart Somers, a déclaré : "Pour le moment, il y a encore suffisamment de places disponibles, mais nous ne savons pas comment la guerre va évoluer. C'est pourquoi le gouvernement flamand a décidé avant l'été de prévoir des fonds supplémentaires pour des accueils locaux et un village d'urgence supplémentaire".

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