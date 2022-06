600 milliards de dollars "dans les infrastructures": c’est le plan du G7 pour concurrencer la Chine

L’offensive chinoise "existe depuis des années et s’est traduite par de nombreux versements en liquide et de nombreux investissements", a dit dimanche un haut responsable de la Maison Blanche, "mais ce n’est vraiment pas trop tard", a-t-il assuré à propos de l’initiative du G7.

"Beaucoup de pays qui ont reçu des fonds ou des investissements du programme BRI (acronyme de la dénomination en anglais Belt and Road Initiative) réalisent désormais, des années plus tard, qu’ils sont plus endettés, que leur PIB n’a pas progressé de manière significative, que les soi-disant investissements n’ont pas atteint leurs populations", a estimé la même source, qui n’a pas souhaité être nommée.

"L’Afrique subsaharienne sera clairement une priorité majeure" du partenariat lancé par le G7, a encore dit ce haut responsable de l’exécutif américain, mais en assurant que l’Amérique centrale, l’Asie du Sud-Est, ou l’Asie centrale étaient aussi des régions "extrêmement importantes".