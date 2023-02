60 mares seront créées pour la biodiversité et contre les inondations à Rochefort

Il n’y a pas que Rochefort qui va voir fleurir des mares, comme nous le confirme Patrick Lighezzolo. "C’est quelque chose que l’on va développer de plus en plus, car il y a une volonté des communes et de la Région Wallonne de développer des réseaux de mares sur tout le territoire. Il y a des communes priorisées pour le moment, mais on va élargir."

Si les mares avaient disparu petit à petit du paysage, elle revient au goût du jour. L’action des mares a un écho positif. D’autant plus qu’une mare à proximité est bonne pour l’environnement.

"Déjà, la mare ne ramène pas de moustiques. C’est un argument que je reçois de temps en temps et je balaie cet argumentaire. L’eau de la mare est fraîche et peuplée d’organismes qui mangent les larves aquatiques des moustiques. Mais c’est surtout au niveau de la biodiversité que c’est intéressant", continue d’expliquer Patrick. "C’est un milieu très dynamique, très vite colonisé par des insectes et des plantes. Et puis, une mare qui garde l’eau toute l’année, c’est vital pour les zones qui sont amenées à avoir la sécheresse. Mais ça a aussi une utilité lors d’inondations sur des petits bassins. Par exemple, une coulée de boue en zone agricole qui est problématique depuis des années, l’agriculteur pourrait implanter une zone de retenue d’eau qui serait bénéfique pour lui et la collectivité."

Intéressé par la création d’une ou plusieurs mares, il existe des primes sur les mares agricoles. Et puis si vous avez envie d’en faire une chez vous, vous pouvez bénéficier des services de Natagora pour autant qu’il y ait un objectif de biodiversité.