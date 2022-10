60 intoxications dont un enfant hospitalisé : eau non potable à Hodeige

Les réseaux sociaux s’agitent, depuis ce mercredi, à Remicourt : de nombreux habitants se plaignent de douleurs abdominales et gastriques, probablement provoquées par de l’eau impropre à la consommation. En fin de matinée, la commune a publié un avis sur les réseaux sociaux: "l'eau est déclarée non potable sur Hodeige", dit le message, "la SWDE va mettre en place un point de distribution d'eau". Il est situé à l'ancienne école communale de Hodeige. Actuellement, il y aurait 60 malades, dont un enfant hospitalisé. La cause, selon le bourgmestre : un manège du village.

Le médecin généraliste de la localité a reçu une vingtaine de patients avec les mêmes symptômes. En outre, trois personnes se sont présentées aux urgences de la clinique Joseph Wauters à Waremme. Une intoxication liée à la consommation de l'eau se confirme. Il s'agirait d'un enfant.