60 dents pour le plateau, 8kg pour le poids, un guidon moulé spécialement pour lui : voici le vélo de Remco Evenepoel pour le contre-la-montre

Ce samedi, c'est le Giro qui commence. La première étape propose directement un contre-la-montre de 19,6 km. De quoi déjà voir Remco Evenepoel avec le maillot rose ce samedi soir? Le Belge est en tout cas prêt. Son vélo aussi.

Avec trois chronos pour ce Tour d'Italie, pas question de laisser de côté la préparation du vélo de contre-la-montre pour les favoris. Ça tombe bien, Remco Evenepoel et ses mécaniciens ont soigné aux petits oignons la monture du Belge. Frank Potier, l'un des mécanos chez Soudal Quick-Step en a profité pour parler du vélo de contre-la-montre du champion du monde à Samuel Grulois.

"Remco est méticuleux. Et quand tout est bon, il ne touche plus à son vélo du tout, à l’inverse de certains coureurs. Après, on est toujours sous pression, car un contre-la-montre, c’est la course la plus stressante. S’il y a un problème, la course est perdue et on se sent responsable. Et comme on joue la gagne, on a un peu plus de pression, mais c’est motivant et intéressant pour nous mécanos."

Le vélo de contre-la-montre coûte entre 17-18 000 euros.

Au-délà de la préparation, le vélo de Remco est aussi un petit bijou à tout point de vue : "Il coûte entre 17-18 000 euros à peu près. Un vélo route, c’est 14-15 000 euros. Ici, le vélo est plus aérodynamique et un peu plus lourd avec un guidon pour avoir deux positions. Notamment les bras en haut pour avoir une meilleure pénétration dans l’air. Le changement de vitesse est au bout du guidon. Et pour négocier les virages, il y a le bas du guidon avec aussi un changement de vitesse sur la poignée. C'est très difficile à conduire, on ne se rend pas compte et ça fait mal au dos. Et vu la vitesse, pour tenir le guidon, surtout quand ils ont les mains en haut, c’est très spécial."

Si certains coureurs détestent l'exercice, Evenepoel adore et performe en contre-la-montre. Son vélo a d'ailleurs été moulé à sa morphologie : "Il est bien posé sur son vélo. Il a un guidon spécifique qui a été moulé à sa morphologie. Et il a été en soufflerie. Il s’entraine beaucoup avec son vélo de chrono. À l’inverse de certains qui voient ça comme une torture et qui déteste ça. Remco va utiliser un 60 dents en plateau. Et à l’arrière, un 11-30. Le vélo pèse un petit 8kg et le poids minimum, c’est 6,5 kg. Mais on n’a pas besoin de peser. Chaque coureur à cinq vélos chacun au total dont deux pour le contre-la-montre."

Un vélo qui pourrait lui faire déjà gagner la première étape? Réponse ce samedi soir.