60 ans de carrière pour Michèle Torr rassemblés dans un grand coffret de 465 chansons

Il faut dire que le milieu parisien a souvent beaucoup de mépris pour ces chanteurs qui remplissent des salles depuis des années. Ses producteurs ne croyaient pas vraiment à un succès pour elle dans cette mythique salle parisienne en raison d’un public majoritairement provincial. Résultat : elle restera un mois à l’affiche !

Sa décennie de gloire, c’est les années 70 avec quatre énormes succès : Une petite Française représenté à l’Eurovision 1977 pour… Monaco, J’en appelle à la tendresse, Je m’appelle Michèle, et sa plus connue qui a traversé le temps : Emmène-moi danser ce soir, écrit et composé début des années 80 par François Valery.