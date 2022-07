60 ans d’indépendance de l'Algérie: ces Belges qui au péril de leur vie ont aidé les Algériens

Parmi les militants interrogés dans le documentaire, Luc Somerhausen. Il explique ce qui l’a poussé, lui qui n’avaient rien à voir avec la cause algérienne à s’engager : "La terre entière avait les yeux braqués sur l’Algérie. Nous étions en fait juste à côté. L’Algérie, c’était la France et nous, en Belgique francophone, nous étions de culture française. On ne se sentait pas impliqués de la même façon, mais on savait quand on voulait bien tourner les yeux de ce côté-là, un peu ce qui se passait. Et on était naturellement de plus en plus solidaires avec le peuple algérien parce que c’était manifestement une guerre populaire de gens qui avaient été poussés à bout. Ma conviction politique à ce moment-là, et peut-être encore maintenant, c’est surtout l’antiracisme".

"Dans la guerre d’Algérie, outre le caractère de répression affreuse et brutale et massive dont on ne parle toujours pas. Ce qui me frappait, c’était l’attitude méprisante du colonisateur vis-à-vis des colonisés. Si on arrive à tirer sur des gens, sur des civils sans défense et sans aucune culpabilité et sans avoir soi-même le moindre réflexe de honte ou de culpabilité aussi, c’est vraiment qu’on le méprise et qu’on le considère comme un sous humain. Les plus anciens d’entre nous avaient fait de la résistance antinazie, avaient évidemment le même état d’esprit, comme ceux d’entre nous qui étaient juifs. Il y en avait quand même un ou deux rescapés des camps de concentration. C’était l’aspect raciste et destructeur du colonialisme qui nous heurtait."