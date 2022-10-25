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Ukraine - Україна

Тимчасовий захист у Бельгії отримали 60 тисяч українців | 60 000 Ukrainiens ont reçu la protection temporaire en Belgique

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

За 8 місяців після початку війни в Україні тимчасовий захист у нашій країні отримали майже 60 тисяч біженців, повідомляє Управління у справах іноземців. Їхнє житло стає дедалі гострішою проблемою, за даними кількох джерел.

На сьогодні Бельгія видала посвідки про тимчасовий захист 57 767 особам української національності. Пік припав на квітень, було видано 26 507 статусів. З місяцями ця кількість зменшилася, але реєстрації все ще щоденні. Таким чином, у жовтні цим захистом скористалися 1534 біженці.

У центрі Ariane майже немає місця 

Українців, які потребують прийому в Бельгії, в принципі спочатку розміщують у транзитному центрі Ariane у Брюсселі, а потім вони знаходять тимчасовий прихисток в приймаючій сім’ї або в житлі, наданому муніципалітетом чи регіоном.

Наразі в центрі Ariane, який тепер може прийняти інших біженців, проживає близько 1000 осіб, і тут майже немає місць. Проблема тим більше, що в центрі більше місяця перебуває третина біженців. За даними Фламандського Червоного Хреста, 25 навіть пробули там більше чотирьох місяців.

Крім того, розподіл у трьох регіонах країни не є плавним, незважаючи на численні місцеві ініціативи щодо прийому. Здається, що сім’ї дедалі неохоче надають тимчасовий притулок. У курортних резиденціях, пансіонатах і готелях місця для проживання також менше, ніж очікувалося.

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8 mois après le début de la guerre en Ukraine, près de 60 000 réfugiés ont reçu une protection temporaire dans notre pays, selon l'Office des Étrangers. Leur logement devient un problème plus aigu, selon plusieurs sources.

La Belgique a accordé, à ce jour, une attestation de protection temporaire à 57 767 personnes de nationalité ukrainienne. Le pic a eu lieu en avril, avec 26 507 statuts accordés. Ce nombre diminué au fil des mois, mais les inscriptions sont toujours quotidiennes. Ainsi, jusqu'à présent, en octobre, 1 534 réfugiés ont bénéficié de cette protection.  

Presque plus de place au centre Ariane 

Les Ukrainiens ayant besoin d’un accueil en Belgique sont en principe d'abord hébergés au centre de transit Ariane à Bruxelles, le temps de trouver un logement temporaire dans une famille d'accueil ou dans un logement mis à disposition par une commune ou une région. 

Actuellement, le centre Ariane – qui pourra désormais accueillir d’autres réfugiés – héberge environ 1 000 personnes et est presque à court de places. Le problème est d’autant plus grand que le centre accueille un tiers des réfugiés depuis plus d'un mois. 25 y séjourneraient même depuis plus de quatre mois, d’après la Croix-Rouge flamande.

Par ailleurs, la répartition dans les trois régions du pays n'est pas fluide, malgré les nombreuses initiatives locales d’accueil. Les familles semblent de plus en plus réticentes à fournir un abri temporaire. Dans les résidences de vacances, les chambres d'hôtes et les hôtels, les places d'hébergement seraient également plus rares que prévu.

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Центр екстреної допомоги Ariane | Centre d'Accueil d'Urgence Ariane

Ukraine - Україна

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