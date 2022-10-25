Тимчасовий захист у Бельгії отримали 60 тисяч українців | 60 000 Ukrainiens ont reçu la protection temporaire en Belgique

За 8 місяців після початку війни в Україні тимчасовий захист у нашій країні отримали майже 60 тисяч біженців, повідомляє Управління у справах іноземців. Їхнє житло стає дедалі гострішою проблемою, за даними кількох джерел.

На сьогодні Бельгія видала посвідки про тимчасовий захист 57 767 особам української національності. Пік припав на квітень, було видано 26 507 статусів. З місяцями ця кількість зменшилася, але реєстрації все ще щоденні. Таким чином, у жовтні цим захистом скористалися 1534 біженці.

У центрі Ariane майже немає місця

Українців, які потребують прийому в Бельгії, в принципі спочатку розміщують у транзитному центрі Ariane у Брюсселі, а потім вони знаходять тимчасовий прихисток в приймаючій сім’ї або в житлі, наданому муніципалітетом чи регіоном.

Наразі в центрі Ariane, який тепер може прийняти інших біженців, проживає близько 1000 осіб, і тут майже немає місць. Проблема тим більше, що в центрі більше місяця перебуває третина біженців. За даними Фламандського Червоного Хреста, 25 навіть пробули там більше чотирьох місяців.

Крім того, розподіл у трьох регіонах країни не є плавним, незважаючи на численні місцеві ініціативи щодо прийому. Здається, що сім’ї дедалі неохоче надають тимчасовий притулок. У курортних резиденціях, пансіонатах і готелях місця для проживання також менше, ніж очікувалося.