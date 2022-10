Тимчасовий захист у Бельгії отримали 60 тисяч українців | 60 000 Ukrainiens ont reçu la protection temporaire en Belgique

8 mois après le début de la guerre en Ukraine, près de 60 000 réfugiés ont reçu une protection temporaire dans notre pays, selon l'Office des Étrangers. Leur logement devient un problème plus aigu, selon plusieurs sources.

La Belgique a accordé, à ce jour, une attestation de protection temporaire à 57 767 personnes de nationalité ukrainienne. Le pic a eu lieu en avril, avec 26 507 statuts accordés. Ce nombre diminué au fil des mois, mais les inscriptions sont toujours quotidiennes. Ainsi, jusqu'à présent, en octobre, 1 534 réfugiés ont bénéficié de cette protection.

Presque plus de place au centre Ariane

Les Ukrainiens ayant besoin d’un accueil en Belgique sont en principe d'abord hébergés au centre de transit Ariane à Bruxelles, le temps de trouver un logement temporaire dans une famille d'accueil ou dans un logement mis à disposition par une commune ou une région.

Actuellement, le centre Ariane – qui pourra désormais accueillir d’autres réfugiés – héberge environ 1 000 personnes et est presque à court de places. Le problème est d’autant plus grand que le centre accueille un tiers des réfugiés depuis plus d'un mois. 25 y séjourneraient même depuis plus de quatre mois, d’après la Croix-Rouge flamande.

Par ailleurs, la répartition dans les trois régions du pays n'est pas fluide, malgré les nombreuses initiatives locales d’accueil. Les familles semblent de plus en plus réticentes à fournir un abri temporaire. Dans les résidences de vacances, les chambres d'hôtes et les hôtels, les places d'hébergement seraient également plus rares que prévu.