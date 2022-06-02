До України повернулось 60 % вимушено переміщених українців

Станом на 30 травня в Україну повернусь 4,8 млн. Українців, це 60 % від загальної кількості вимушено виїхавши з країни, нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 7,6 мільйона українців покинули свої домівки.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у своєму Телеграм-каналі.

За його словами причин для повернення маса. Коли люди приїжджають вони не можуть організувати своє життя в розумінні "Нормально", вони живуть у незнайомих людей, або дорого винаймають житло, в той час, як роботу знайти важко, оскільки, щоб знайти гарну роботу треба мати не кільки кваліфікацію, а також знання місцевої мови на професійному рівні. Він підкреслив, що немає ніяких побоювань, що українці не повернуться додому. Ба більш статистика конфліктів показує, що 80% повертаються після завершення війни.

Дивіться всі новини з RTBF Україна тут www.rtbf.be/ukraine

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons que 60% des Ukrainiens déplacés seraient retournés au pays.