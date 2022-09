6 tubes de l’histoire de la musique à… 5 temps

Si on a pris l’habitude d’écouter et de composer des chansons en 4 temps, on peut retrouver de la musique construite en 5 temps. Découverte de ces morceaux étonnants et pourtant très connus avec Valentine Jongen, dans Multitube.

Dans la musique occidentale, une place écrasante est réservée aux métriques binaires, à savoir des chansons divisées en 4 temps. Voire 2 ou 8 temps. On n’oublie évidemment pas les nombreux morceaux avec un rythme ternaire - comme les valses - pour lesquels on compte jusqu’à 3 quand on bat la mesure.

Mais certaines musiques se démarquent par une rythmique bien plus atypique. On relève en effet des cas plus rares de morceaux en 5 temps, tant dans la musique dite 'classique' que 'populaire'.

Et chose encore plus exceptionnelle, certaines de ces musiques ont été des tubes ou ont marqué l’histoire de la musique…

