6 raisons d'utiliser un masque en tissus pour hydrater votre peau

Dans Le 8/9, David Jeanmotte vous livre ses astuces pour avoir une belle peau bien hydratée. Pour David Jeanmotte, les masques en tissus sont particulièrement pratiques et efficaces.

1. Une hydratation intense de la peau

Le masque en tissu est composé d’une fine feuille imbibée d’une série d’ingrédients aux nombreux bénéfices. Ce masque est spécialement conçu pour hydrater intensément votre peau.

Vous pouvez appliquer un masque à la fin d’une longue journée ou le week-end, afin d’offrir à votre peau une bonne dose d’hydratation.

2. Un format facile à transporter

Un gros avantage de ce type de masque est son emballage par pièce dans un format qui se glisse facilement dans votre sac, votre agenda etc.

Après un long voyage ou après être rentré du travail en train, vous pouvez faire pauser ce masque sur votre visage tout en vous relaxant, ou en réalisant d'autres activités.

3. Une application simple et pratique

Un masque en tissu est une solution simple et pratique pour rafraîchir votre peau et la maintenir belle et hydratée. Il vous suffit d’appliquer le masque pendant 10 à 15 minutes et de profiter de tous ses bienfaits.

Votre peau va absorber les différents ingrédients dont le masque est imbibé. Après 15 minutes, massez délicatement votre peau afin de faire pénétrer l’excédent de produit.

4. Un produit adapté à tout type de peau

Que votre peau soit normale, mixte, sèche ou sensible, vous pouvez l’hydrater afin de lui rendre tout son éclat. L’effet anti-soif d’un masque en tissu permet à votre peau d’être hydratée profondément durant 24 heures, avec un résultat lumineux, éclatant et radieux à la clé.

5. Une peau éclatante et en bonne santé

Le masque en tissu renforce généralement la barrière naturelle de la peau tout en favorisant sa netteté. Ainsi, votre peau est mieux protégée contre les agressions extérieures.

6. Une "seconde peau"

Certains masques en tissu créent une "seconde peau" grâce à un processus qui libère le sérum de manière progressive et continue, offrant ainsi une hydratation ultime.

Conçus pour s’adapter à toutes les formes de visage, ces masques sont confortables, faciles à appliquer et parfaits pour votre routine beauté.

7. L'astuce en or de David Jeanmotte

Il existe des masque de feuilles d'or, destinés à tout type de peaux, ces masques ont pour objectif d’offrir à la peau du visage un coup d’éclat immédiat et un effet tenseur visible dès la première application.

Les masques en feuilles d'or 24k ne sont pas seulement destinés aux personnes qui veulent retarder les signes du vieillissement. Ils sont également bénéfiques pour les personnes souffrantes d’autres affections cutanées. Si vous avez de l’acné, par exemple, vous pouvez en utiliser pour accélérer le processus de guérison et atténuer les cicatrices. S

i le teint de peau n’est pas uniforme, vous pouvez utiliser le masque de feuilles d’or 24K pour harmoniser votre teint. Si votre peau est terne, vous serez ravis de savoir que l’or a réellement la capacité d’éclaircir le teint. L’or est également bénéfique pour les allergies cutanées en raison de sa propriété anti-inflammatoire.