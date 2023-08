6 questions importantes à se poser avant de réserver des vacances

Avec les jours pluvieux, de nombreuses personnes se sont dirigées vers les voyages "last minutes" pour partir à la recherche du soleil. Dans le 6/8, Yasmine Lamisse suggère 6 questions à se poser avant de réserver des vacances.

Certains sites et agences de voyage bradent leurs voyages à jusqu’à -50 ou -70%. Une offre qui attire, mais dont il serait bon de se méfier avant de réserver. Voici plusieurs choses à garder à l’œil pour éviter de se faire avoir :

Comment bien analyser une offre de voyage en ligne ?

Il faut veiller à garder un esprit critique sur l’agence ou le site sur lequel vous réservez votre voyage, surtout s’il s’agit d’un last minute. Par exemple si l’annonce précise que tous les frais sont inclus, il faudra vérifier ce qu’ils comprennent : toute la nourriture, les frais de transport, les frais d’entretien… Parfois certains frais supplémentaires peuvent encore s’ajouter, et il vaut mieux être vigilant.

En regardant le site du lieu de vacances, on peut aussi se faire une idée. Les évaluations des clients précédents sont un bon point de repère.

À quel comparateur de prix ou intermédiaire se fier ?

Il n’y en a pas un qui est meilleur que l’autre. Les gros comparateurs et intermédiaires comme Kayak, Liligo, Trip Advisor ou Booking, sont fiables et doivent respecter une charte.

Mais bien souvent, la compagnie d’avions ou l’hôtel peut aussi proposer des prix encore plus intéressants puisqu’ils n’ont pas de commission, contrairement aux comparateurs de prix et intermédiaires.

Quelle assurance dois-je prendre avant de partir ?

Avant d’aller contracter une assurance voyage, Yasmine conseille de vérifier ce qu’on a déjà. Par exemple la carte européenne d’assurance maladie de notre mutuelle peut remplacer l’assurance assistance (celle qui nous aide en cas d’accident ou maladie, et s’occupe du rapatriement et des frais médicaux).

En ce qui concerne l’assurance annulation, si vous payez avec une carte de crédit, il se peut qu’une assurance annulation existe déjà dans cette carte.

Il existe aussi une assurance soleil : bronzé ou remboursé. Pour qu’elle puisse agir, il faut qu’il y ait eu moins de deux heures de soleil par jour durant les vacances. Elle ne remboursera alors pas intégralement, mais pourra tout de même indemniser de quelques centaines d’euros.

Que faire si j’ai un vol d’avion retardé ou annulé ?

Des droits existent pour tous les voyageurs européens. En cas de retard ou annulation, la compagnie est obligée d’informer le voyageur sur les indemnisations auxquelles il a droit et sur les possibilités de remplacement, et de lui donner de l’argent pour un hébergement.

Quels sont mes droits en cas de surbooking ?

La compagnie sera obligée de proposer un surclassement, des points de fidélité supplémentaires ou un bon de réduction. Le voyageur a aussi droit à une indemnisation qui va de 250 à 600 euros. Ça concerne tous les vols qui partent de l’Europe ou vont vers l’Europe.

Est-ce que je peux annuler sans problème si je ne souhaite plus partir ?

La peur de partir ou le changement d’avis n’est pas un motif suffisant pour être remboursé. Et plus on décide tard d’annuler, plus on risque de payer cher.

Le premier conseil de Yasmine Lamisse est de contacter l’agence et essayer de trouver un accord. L’idéal est d’avoir contracté une assurance annulation. Ce qui peut augmenter les chances d’obtenir un remboursement ou une réduction, c’est si l’un des éléments essentiels du contrat n’est pas exécuté. Par exemple la piscine de l’hôtel qui ne fonctionne pas ou les activités du Club Med qui sont annulées.