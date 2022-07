6 plateformes d’entraide pour trouver facilement un coup de main proche de chez vous !

Pwiic est également une plateforme collaborative qui aide ses membres à trouver ou proposer des services et coups de main de manière bénévole ou rémunérée. Avec Pwiic, il suffit de lancer une annonce en maximum une phrase. Un robot intelligent localise et interprète la demande. Il la transfère ensuite automatiquement aux personnes qui pourraient y répondre positivement. Les personnes intéressées par votre demande, particuliers et professionnels, vous répondent et il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre qui vous convient le mieux. Monter un meuble, trouver un coiffeur, apprendre à faire du sport, les offres et les demandes sont une fois de plus très variées.

Plus d’informations sur le site officiel de Pwiic.