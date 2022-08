6 nouveaux restaurants hennuyers récompensés par le label "Table de Terroir"

Mettre en avant les restaurants qui utilisent des produits locaux. C’est le mot d’ordre du label "Table de Terroir", créé l’an dernier par l’Apaq-W (l’Agence Wallonne pour la Promotion d’Une Agriculture de Qualité). Parmi les 40 établissements labellisés en Wallonie, 10 viennent de recevoir ce week-end cette récompense, dont 6 dans le Hainaut.

Parmi les nouveaux lauréats, on retrouve "La Taverne de l’Hôtel de Ville", à Écaussinnes. Pour le patron et chef de cuisine, Sébastien Plaisant, travailler avec des producteurs locaux, c’est un mode de fonctionnement au jour le jour : " Ce matin j’étais à la ferme Le Bailli, demain j’irais à la fromagerie de Thoricourt, etc. Comme les producteurs sont dans un périmètre assez restreint, je peux simplement leur donner un coup de fil, et leur demander de repasser le lendemain chercher d’autres produits ".

Une flexibilité qui leur permet de travailler des produits les plus frais possibles. D’ailleurs ne leur parlez pas de fraises en hiver ou de chicons en été. Ici, on travaille des produits de saison ! " C’est une habitude à prendre. Il faut faire preuve de créativité, et changer notre carte en fonction des saisons. C’est vrai que ça prend du temps, et qu’il faut souvent se déplacer. Mais l’avantage c’est qu’on a des produits qui ont beaucoup plus de goûts. Et on respecte l’ordre naturel. Les producteurs locaux ont l’amour du métier, et ça se ressent dans leurs produits. "