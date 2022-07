6 musées insolites à visiter en Europe

En Belgique comme partout en Europe d’étonnants musées a fait leur apparition avec parfois des thématiques très insolites. Et si vous profitiez de l’été pour aller à la découverte de l’un de ces musées ? C’est le bon plan du jour de Livia Dushkoff dans le 8/9 continue.

Composé de 400 organes génitaux exposés dans l’établissement, le Musée national des phallus de Reykjavik a de quoi en surprendre plus d’un. Du pénis de cétacés enfermé dans un tube en plexiglas au d’un raton laveur, la collection est surprenante. Depuis peu, il vient d’ajouter un nouvel à sa vaste collection : un moulage en plâtre du pénis en érection du guitariste américain Jimi Hendrix.

Découvrez également : à Amsterdam, le musée du Hash, du cannabis et du chanvre. Dans un autre genre, le Musée du sexe et de la prostitution.

Dans un tout autre style, le Musée de la torture médiévale. En fin plus proche de chez nous, le Musée de la frite à Bruges. Et chez nos amis français, Livia vous conseil de visiter le Musée des maladies de peau à Paris.

