6 mois plus tard, Romelu Lukaku retrouve le chemin des filets avec l’Inter en Serie A !

Voilà un but qui va lui faire le plus grand bien ! Un peu plus de six mois après son dernier but inscrit en Serie A avec l’Inter Milan, Romelu Lukaku a retrouvé le chemin des filets ce samedi.

Gêné par de nombreuses blessures depuis son prêt à l’Inter, on pensait que Lukaku n’avait plus droit au bonheur. Ce soir, le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges était aligné pour la deuxième fois consécutive avec les Nerazzurri, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le… 20 août dernier.

Le grand attaquant belge, muet en championnat depuis son but sur la pelouse de Lecce lors de la première journée, a profité de la venue de l’Udinese pour regoûter au plaisir de marquer. Il a mis les siens aux commandes en convertissant un penalty d'un puissant tir du gauche (1-0, 22').