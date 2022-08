6 mois après le début de la guerre en Ukraine, comment le conflit a modifié l’ordre mondial

Réveil de l’Union européenne

Un sursaut, un réveil… l’UE s’est ressaisie. Elle a réussi à parler d’une seule voix pour imposer des sanctions à la Russie.

Michel Liégeois : "C’est un sursaut, mais c’est assez classique en période de crise. On a vu ça pendant la crise financière de 2008, on l’a vu pendant la pandémie, et on le voit à nouveau maintenant, à deux niveaux. Au niveau politique, les pays européens se mobilisent pour soutenir l’Ukraine, avec le financement de l’achat d’armes qui est un pas important pour l’UE. Au niveau énergétique, la commission joue un rôle essentiel dans le pilotage de la transition énergétique via le Green Deal, et dans l’avance à marche forcée vers l’autonomie stratégique vis-à-vis des ressources énergétiques russes."

Tanguy Struye : "Le problème, c’est qu’il va falloir tenir sur la longueur. La question énergétique risque de diviser. Et par ailleurs, il faudra concilier la vision des pays d’Europe de l’Est, qui ont une certaine revanche à prendre sur la Russie, et celle de Paris et Berlin, qui sont plus favorables à la négociation avec la Russie."

“Retour” de l’Oncle Sam en Europe

Les Etats-Unis s’étaient peu à peu désintéressés de l’Europe, déjà sous Obama, et encore plus sous l’ère Trump. La crise ukrainienne les a forcés à tourner leur regard vers le vieux continent. Ils fournissent une aide colossale de 40 milliards de dollars à l’Ukraine, et lui livrent du matériel militaire. Ils ont également renforcé leur position en Europe de l’Est, passant de 60.000 à 100.000 hommes.

Michel Liégeois : "Les Etats-Unis doivent veiller à maintenir un rapport de force politique, stratégique et militaire pour contenir les ambitions chinoises (notamment sur Taïwan). Leur attention était tournée vers ces problématiques-là, l’invasion de l’Ukraine est venue à contretemps par rapport au redéploiement stratégique en cours. Ils ont dû redéployer leurs capacités militaires en Europe. Ce n’était pas dans leur intention de devoir revenir si vite."

Tanguy Struye : "C’est plus une obligation qu’une volonté, leur priorité continue d’être la Chine."

Isolement de la Russie ?

Tanguy Struye : "La Russie n’est pas si isolée que ça. C’est l’image qu’on en a en Occident. Les votes à l’assemblée générale de l’ONU sont intéressants à ce niveau-là : de nombreux se sont abstenus lors du vote sur la résolution condamnant la guerre en Ukraine (voir carte ci-dessous). Il est aussi intéressant de regarder les pays qui ne participent pas aux sanctions : le Brésil, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, la Turquie, Israël… la majorité du monde n’y participe pas. La Russie peut continuer à fréquenter près de 120 ou 130 pays !"

Michel Liégeois : "Pour moi, la Russie est isolée. La définition de l’isolement c’est le fait de ne pas avoir d’alliés. L’abstention d’une série de pays lors du vote à l’ONU n’en fait pas des alliés. Ils veulent surtout ne pas apparaître comme des vassaux des pays occidentaux. Si on regarde qui a voté contre, ce sont des états parias (5 pays ont voté contre : : la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l’Erythrée et la Syrie, ndlr)."