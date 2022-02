6 manières originales de revisiter le poireau selon Carlo De Pascale

Envie de saveurs d'Asie ? Optez pour le canard laqué accompagné de poireaux coupés finement en julienne.

Le canard laqué se mange en trois services : d'abord avec la peau, les crêpes de riz et la sauce hoicin, puis on mange la chaire avec des nouilles sautées et puis on termine par le bouillon mélangé avec la carcasse.