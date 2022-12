Святий Миколай в Бельгію приходить трохи раніше, а саме 6 грудня | La Saint Nicolas arrive en Belgique plus tôt qu'en Ukraine

La Saint-Nicolas est une fête que les enfants attendent avec impatience. Selon la croyance, Saint-Nicolas laisse des cadeaux sous les oreillers d'enfants polis. Quelques jours avant son passage, les enfants lui écrivent une lettre avec leurs souhaits et les déposent dans la boîte aux lettres ou les mettent à l'extérieur sur le bord de la fenêtre. Mais Saint-Nicolas ne passe pas le même jour en Belgique et en Ukraine ! Pourquoi ? Parce que en belgique on suit le calendrier grégorien qui célèbre le Grand Saint à la date d 6 décembre, tandis que l'Ukraine suit le calendrier julien et la Saint-Nicolas tombe le 19 décembre.

Voici la légende de Saint Nicolas.

Selon les récits historiques, Nicolas est né quelque part entre 270 et 286 après JC dans la ville de Patara sur la péninsule lycienne, qui est le territoire de la Turquie moderne. Il était le fils unique de Feofan et Nona - des gens riches et profondément religieux. Dès les premiers jours, ils ont élevé Nicolas dans une atmosphère religieuse et l'ont baptisé immédiatement après sa naissance, ce qui était rare à cette époque.

Nicolas (ou Nikolai) a grandi et est devenu une personne généreuse, vivant une vie austère et qui pouvait venir en aide aux nécessiteux à tout moment. Au fil du temps, il s'installe dans la ville de Myre, préférant se consacrer à la science, et c'est là que son oncle-évêque ordonne Nicolas prêtre.

Peu de temps après que le garçon eut atteint sa majorité, ses parents moururent. Et Nicolas dépense alors son important héritage pour aider les autres, apportant de temps en temps de la nourriture, des choses chaudes, des jouets, etc. aux maisons des pauvres.

Nicolas a fait toutes ses bonnes actions secrètement, mais un jour, les habitants de la ville l'ont démasqué. Lorsque tous les habitants de la ville ont découvert qu'il était capable d'actes aussi miséricordieux, ils ont élu Nicolas comme évêque - en 325, il a assisté au premier concile œcuménique à Nicée, convoqué par l'empereur Constantin le Grand. Au fil du temps, Nicolas est devenu l'un des saints chrétiens les plus importants.

Mais encore de bonnes actions supplémentaires ont été attribuées au Saint après sa mort, en 342. Les gens pensaient que ses reliques avaient guéri les malades? C'est alors que l'église a canonisé Nicolas et les gens ont commencé à l'honorer en tant que patron.

Alors, n'hésitez pas : racontez la légende de Nicolas à vos enfants, et aidez-les à lui écrire une lettre. Mais rappelez-vous que la fête de la Saint-Nicolas a lieu le 6 décembre en Belgique.