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Святий Миколай в Бельгію приходить трохи раніше, а саме 6 грудня | La Saint Nicolas arrive en Belgique plus tôt qu'en Ukraine

© Getty Images

il y a 52 minutesTemps de lecture3 min
Par Micha

День Святого Миколая свято, на яке з нетерпінням чекають діти. За повір'ям, Святий Миколай залишає чемним дітям подарунки під подушками. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі своїми бажаннями та вкидають їх у поштову скриньку, або кладуть за вікно. Та святкують це свято в Бельгії та в Україні в різні дні! Річ у тому, що ті церкви, що дотримуються григоріанського календаря, відзначають це свято 6 грудня, як то в Бельгії, а ті, що юліанського — 19 грудня, як ми в Україні.

З Дня святого Миколая починається цикл зимових свят, однак доволі багато людей не знають, ким був Миколай та чому його канонізували. Ми вирішили поділитися з вами Легендою про Святого Миколая.

За історичними переказами Миколай народився десь між 270 та 286 роками нашої ери в місті Патарі на півострові Лікія, який є територією сучасної Туреччини. Хлопчик був єдиним сином Феофана та Нони — заможних і глибоко віруючих людей. Саме тому вони з перших днів ростили Миколая в релігійній атмосфері й похрестили його одразу після народження, що в ті часи було рідкістю.

Миколай виріс і став аскетичною та щедрою людиною, яка в будь-який час могла прийти на допомогу нужденним. З часом він переселився до міста Мира, воліючи присвятити себе науці, і саме там його дядько-єпископ висвятив Миколая у священники. Незабаром після того, як хлопець досяг повноліття, його батьки загинули. А Миколай витратив свій великий спадок на допомогу іншим людям, приносячи час від часу до будинків бідняків їжу, теплі речі, іграшки тощо.

Усі добрі справи Миколай робив таємно, але одного разу городяни вистежили його. Коли всі в місті дізнались, хто здатен на такі милосердні вчинки, вони обрали Миколая єпископом — у 325-му році він відвідав Перший Вселенський Собор у Нікеї, який звів імператор Костянтин Великий. Завдяки цьому навколо Чудотворця з’явилася велика кількість легенд, і з часом Миколай став одним із найважливіших християнських святих.

Але ще більше добрих справ приписують святому вже після його смерті в 342 році. Вважається, що його мощі зцілювали хворих, тому церква канонізувала Миколая, а люди стали шанувати його як заступника та покровителя.Розповідайте дітям легенду про Миколая, допомагайте писати їм до нього листа. Та пам’ятайте, що свято Святого Миколая проходить 6 грудня в Бельгії.

 

La Saint Nicolas arrive en Belgique plus tôt qu'en Ukraine

La Saint-Nicolas est une fête que les enfants attendent avec impatience. Selon la croyance, Saint-Nicolas laisse des cadeaux sous les oreillers d'enfants polis. Quelques jours avant son passage, les enfants lui écrivent une lettre avec leurs souhaits et les déposent dans la boîte aux lettres ou les mettent à l'extérieur sur le bord de la fenêtre. Mais Saint-Nicolas ne passe pas le même jour en Belgique et en Ukraine ! Pourquoi ?  Parce que en belgique on suit le calendrier grégorien qui célèbre le Grand Saint à la date d 6 décembre, tandis que l'Ukraine suit le calendrier julien et la Saint-Nicolas tombe le 19 décembre.

Voici la légende de Saint Nicolas.

Selon les récits historiques, Nicolas est né quelque part entre 270 et 286 après JC dans la ville de Patara sur la péninsule lycienne, qui est le territoire de la Turquie moderne. Il était le fils unique de Feofan et Nona - des gens riches et profondément religieux. Dès les premiers jours, ils ont élevé Nicolas dans une atmosphère religieuse et l'ont baptisé immédiatement après sa naissance, ce qui était rare à cette époque.

Nicolas (ou Nikolai) a grandi et est devenu une personne généreuse, vivant une vie austère et qui pouvait venir en aide aux nécessiteux à tout moment. Au fil du temps, il s'installe dans la ville de Myre, préférant se consacrer à la science, et c'est là que son oncle-évêque ordonne Nicolas prêtre.

Peu de temps après que le garçon eut atteint sa majorité, ses parents moururent. Et Nicolas dépense alors son important héritage pour aider les autres, apportant de temps en temps de la nourriture, des choses chaudes, des jouets, etc. aux maisons des pauvres.

Nicolas a fait toutes ses bonnes actions secrètement, mais un jour, les habitants de la ville l'ont démasqué. Lorsque tous les habitants de la ville ont découvert qu'il était capable d'actes aussi miséricordieux, ils ont élu Nicolas comme évêque - en 325, il a assisté au premier concile œcuménique à Nicée, convoqué par l'empereur Constantin le Grand. Au fil du temps, Nicolas est devenu l'un des saints chrétiens les plus importants.

Mais encore de bonnes actions supplémentaires ont été attribuées au Saint après sa mort, en 342. Les gens pensaient que ses reliques avaient guéri les malades? C'est alors que l'église a canonisé Nicolas et les gens ont commencé à l'honorer en tant que patron. 

Alors, n'hésitez pas : racontez  la légende de Nicolas à vos enfants, et aidez-les à lui écrire une lettre. Mais rappelez-vous que la fête de la Saint-Nicolas a lieu le 6 décembre en Belgique. 

 

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