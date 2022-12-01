Святий Миколай в Бельгію приходить трохи раніше, а саме 6 грудня | La Saint Nicolas arrive en Belgique plus tôt qu'en Ukraine

День Святого Миколая свято, на яке з нетерпінням чекають діти. За повір'ям, Святий Миколай залишає чемним дітям подарунки під подушками. Напередодні свята діти пишуть до нього листи зі своїми бажаннями та вкидають їх у поштову скриньку, або кладуть за вікно. Та святкують це свято в Бельгії та в Україні в різні дні! Річ у тому, що ті церкви, що дотримуються григоріанського календаря, відзначають це свято 6 грудня, як то в Бельгії, а ті, що юліанського — 19 грудня, як ми в Україні.

З Дня святого Миколая починається цикл зимових свят, однак доволі багато людей не знають, ким був Миколай та чому його канонізували. Ми вирішили поділитися з вами Легендою про Святого Миколая.

За історичними переказами Миколай народився десь між 270 та 286 роками нашої ери в місті Патарі на півострові Лікія, який є територією сучасної Туреччини. Хлопчик був єдиним сином Феофана та Нони — заможних і глибоко віруючих людей. Саме тому вони з перших днів ростили Миколая в релігійній атмосфері й похрестили його одразу після народження, що в ті часи було рідкістю.

Миколай виріс і став аскетичною та щедрою людиною, яка в будь-який час могла прийти на допомогу нужденним. З часом він переселився до міста Мира, воліючи присвятити себе науці, і саме там його дядько-єпископ висвятив Миколая у священники. Незабаром після того, як хлопець досяг повноліття, його батьки загинули. А Миколай витратив свій великий спадок на допомогу іншим людям, приносячи час від часу до будинків бідняків їжу, теплі речі, іграшки тощо.

Усі добрі справи Миколай робив таємно, але одного разу городяни вистежили його. Коли всі в місті дізнались, хто здатен на такі милосердні вчинки, вони обрали Миколая єпископом — у 325-му році він відвідав Перший Вселенський Собор у Нікеї, який звів імператор Костянтин Великий. Завдяки цьому навколо Чудотворця з’явилася велика кількість легенд, і з часом Миколай став одним із найважливіших християнських святих.

Але ще більше добрих справ приписують святому вже після його смерті в 342 році. Вважається, що його мощі зцілювали хворих, тому церква канонізувала Миколая, а люди стали шанувати його як заступника та покровителя.Розповідайте дітям легенду про Миколая, допомагайте писати їм до нього листа. Та пам’ятайте, що свято Святого Миколая проходить 6 грудня в Бельгії.