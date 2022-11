6 jours après la mort du jeune policier à Schaerbeek, quel est le moral des policiers ?

Presque une semaine après la mort du jeune policier à Schaerbeek, les sentiments se succèdent au sein des forces de police, entre colère, abattement, incompréhension et revendications.

Mardi soir, les syndicats policiers ont manifesté à l’occasion du Te Deum, répétant leur manque de confiance l’égard du ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne. "Ce qui est arrivé à Thomas peut nous arriver à tous, confiait une policière lors de la manifestation, c’était une intervention de routine ; on constate qu’en partant le matin, on ne sait pas si on va rentrer dans nos familles le soir".