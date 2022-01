6 jeux amusants à faire en famille sans matériel (ou presque)

On a toujours besoin de bonnes idées pour animer les soirées en familles. En voici 6 rien que pour vous (et tous les autres).

Celebrity

Le but du jeu est de faire deviner à votre équipe le plus de célébrités possible. Il se déroule en 3 manches : à la première, vous avez 30 secondes pour faire deviner une célébrité à votre équipe, vous pouvez utiliser des phrases complètes ; à la deuxième manche, vous avez droit à un seul mot et enfin, à la troisième manche, il s’agit de mimer la personnalité. Vous pouvez apporter autant de variantes que vous voulez à ce jeu : animaux, lieux, objets, tout est permis !

Le jeu du 21

Jeu hyper simple et très amusant. Il s’agit de prononcer une suite de chiffres, chacun à son tour. On commence par le chiffre « 1 », le voisin de gauche prononce le chiffre suivant et ainsi de suite. Si quelqu’un prononce deux chiffres de suite, alors le jeu change de sens. Il est ainsi poursuivi jusqu’au chiffre 21 si personne ne se trompe...

Le jeu du post-it

C’est sûrement l’un des meilleurs jeux pour une soirée réussie. Chaque participant inscrit un nom de personnage sur un post-it qu’il colle sur le front de son voisin. Il s’agit, par la suite, pour chacun de deviner le nom du personnage inscrit sur son front en posant une série de questions auxquelles les autres peuvent répondre par oui ou non. En cas de non, la main passe à un autre participant et ainsi de suite.