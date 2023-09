6 idées sympas pour jardiner à la mi-septembre

L’idée n’est plus taboue. En jardinage biologique, on parle de plus en plus de l’intérêt de l’urine pour favoriser le développement des légumes ayant besoin d’azote pour nous offrir des récoltes plantureuses. Un seau hygiénique permet de récolter facilement l’urine du jardinier ou de la jardinière. Un point essentiel : il ne faut pas prendre de médicaments. Un demi-litre d’urine est dilué dans un arrosoir de 10 litres d’eau. Les poireaux sont arrosés avec ce mélange toutes les deux semaines. L’activité biologique du sol transforme l’urée de l’urine en ammoniac puis en nitrates assimilables par les racines. Quatre arrosages sont suffisants pour un effet spectaculaire. L’urine contient plus d’azote que le purin d’ortie et agit bien plus efficacement. Avec le développement de la permaculture, de nouveaux concepts viennent enrichir le travail au potager.