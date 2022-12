6 films et dessins animés "hors-série de Noël" à mater avec (ou sans) vos kids

La célèbre poupée a elle aussi eu droit à son lot d’adaptations. Barbie et la magie de Noël est le 14e long métrage autour de l’univers de Barbie et ses amis. Sorti en 2008, il se base, comme beaucoup d’autres avant lui, sur le conte de Dickens dont on vous parlait plus haut. Le personnage de Ebenezer Scrooge devient, pour les besoins du film, une cantatrice s’appelant Eden Starling, tout aussi égoïste et capricieuse que le personnage de Scrooge inventé par Dickens.