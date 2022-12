6 films d’horreur sur le thème de Noël à voir ces vacances.

Avec Silent Night, Deadly Night, on remonte encore un peu plus loin dans le temps – 1984 – et on file aux States. Cette fois-ci, c’est au jeune orphelin Billy qu’on a à faire. Ce dernier a perdu ses parents, tous deux assassinés le soir du réveillon de Noël, et se retrouve dans un orphelinat où les choses ne se passent pas franchement bien. Les nonnes qui s’occupent des enfants sont légèrement sadiques et leurs méthodes laissent des traces chez le jeune Billy. Quelques années plus tard, il va finir par se venger de tout ce qu’il a subi dans son enfance, dans un lieu où la magie de Noël opère à tous les coups : un magasin de jouets. Le film, sorti en 1984, a eu droit à un remake 3 ans plus tard.