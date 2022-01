6 conseils pour mieux gérer son budget au quotidien

Pour faire des économies, il y a également quelques bons réflexes à adopter. Par exemple : planifiez les menus de votre semaine et faites vos courses en conséquence. Cela vous permettra de faire de plus petites courses et d’éviter le gaspillage alimentaire.

Évitez de faire vos achats dans les quartiers étudiants où les produits sont plus chers et doivent être rapidement consommés. Privilégiez des supermarchés connus pour appliquer des prix moins chers (sans pour autant bouder la qualité). N’hésitez pas à feuilleter les folders ou à regarder les promos sur PromoButler.



Quelques autres astuces : privilégiez la seconde main pour vos achats de meubles, vêtements, livres, éteignez les lumières quand vous sortez d’une pièce, évitez de laisser couler l’eau inutilement, débranchez les prises électriques, … Mises bout à bout, vous verrez que cela change le prix des factures et en plus, vous ferez du bien à la planète !