6 communes du Brabant wallon dérangées par le survol intempestif des avions de Zaventem

Il n’y a pas que Bruxelles qui souffre du survol intempestif des avions de Zaventem. Le Brabant wallon aussi ! Ce sont les atterrissages en piste 01 qui dérangent certains habitants.

Ce mercredi, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lasne, Rixensart, La Hulpe et Genappe ont dénoncé l’utilisation abusive de cette piste, en présence du médiateur fédéral pour l’aéroport de Bruxelles et de l’association "Piste 01, ça suffit !"

Le problème n’est pas neuf. Mais après la trêve Covid, la piqûre de rappel est douloureuse. D’autant que les dernières semaines, les atterrissages en piste 01 ont repris de plus belle, pour atteindre des records. Un avion toutes les 4 minutes en mai dernier, en raison d’un vent défavorable (Nord/Nord-Est) et de fissures sur une des deux autres pistes. Un calvaire pour cette habitante : "On en dort plus, on a des troubles nerveux. Et les particules fines émises par les moteurs d’avions sont également néfastes pour notre santé".



Pour Florence Reuter, députée-bourgmestre de Waterloo, "il est temps que le fédéral respecte les décisions de justice rendues les dernières années. "Cela permettrait de réduire de moitié les nuisances générées par l’utilisation de la piste 01". Contrairement à la Région bruxelloise, la Région wallonne n’a pas d’arrêté bruit plafonnant les niveaux de bruit. "Sans base légale, difficile d’expliquer à nos citoyens que nos moyens d’action sont limités", précise la bourgmestre.

"Nous demandons une fois de plus au ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet, de faire respecter les décisions de justice, au lieu d’utiliser l’argent public pour payer les astreintes relatives aux infractions", souligne Charles Sohet, de l’asbl "Piste 01-ça suffit".

Autres demandes : l’interdiction des vols entre 22h et 7h du matin et des solutions techniques permettant de réduire les nuisances.

Le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet, rappelle qu’il fera avant le 21 juillet de nouvelles propositions pour actualiser et diminuer le volume de bruit autorisé et ainsi soulager les populations riveraines.