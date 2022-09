6 choses à savoir sur Victor Horta et l’Art Nouveau

Le succès de l’Art Nouveau associe Victor Horta à la ville de Bruxelles, alors qu’en réalité, il est né à Gand en 1861. Fils de cordonnier, il a toujours dit qu’il avait été influencé par la méticulosité de son père, sa passion pour son métier et son amour du détail parfait.

La première vocation de Victor Horta c’était la musique, mais il s’est fait virer du Conservatoire à 12 ans, pour indiscipline. C’est alors qu’un oncle, qui était entrepreneur, l’a emmené sur un chantier. Et ça a été le, choc, la naissance d’une passion, d’une vocation pour Horta.

En 1880, à 19 ans, il s’installe à Bruxelles et s’inscrit à l’Académie des Beaux-Arts. Il est dans la même classe que Paul Hankar, un autre futur grand de l’Art Nouveau. Victor Horta est remarqué par un professeur, Alphonse Balat, qui le prend comme assistant. Balat, c’est l’architecture classique, il a construit des châteaux, des escaliers monumentaux. Et on lui confie la réalisation des Serres Royales de Laeken. Sur ce chantier, Horta, qui est donc son assistant, se retrouve en présence de tous les éléments qu’il va tant aimer : l’acier, le verre et les jeux de lumière.