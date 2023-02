6 brochures didactiques pour se balader en famille

La maison du tourisme de la forêt de Saint-Hubert vient de sortir 6 nouvelles brochures (éditées en français et en néerlandais) pour découvrir les recoins insoupçonnés de 6 communes du Centre Ardenne. "Les parcours de quelques kilomètres sont accessibles pour les petits et grands. Ils existaient déjà auparavant, mais nous avons voulu les mettre en valeur grâce à ces 6 brochures", explique Laurent Vanhex, le directeur de la maison du tourisme de la forêt de Saint-Hubert. Les différentes communes reprises dans les 6 brochures sont : Saint-Hubert, Wellin, Tellin, Libin, Libramont-Chevigny et Tenneville.

Une nouvelle mascotte

Concrètement, chaque brochure s’intéresse à une commune et une balade sur un thème bien précis. Dans le petit fascicule, disponible gratuitement dans les offices du tourisme de la zone, les plus jeunes pourront jouer à des mini-jeux et répondre aux énigmes de Gaspard… "Gaspard, c’est notre petite mascotte ! Il s’agit d’un renard qui va accompagner les familles au fil des promenades et des brochures. Nous ne voulions pas un cerf ou un sanglier, car ce sont des animaux que nous croisons régulièrement chez nous. Nous voulions quelque chose de plus original et le choix s’est donc porté sur le renard", ajoute Laurent Vanhex. Les enfants pourront profiter d’une balade en forêt avec une mission à accomplir : celle de remplir leur petit cahier composé de jeux, d’énigmes ou encore de quiz.

Infos : https://www.foretdesainthubert-tourisme.be/