6 astuces pour prendre soin de soi à l'approche de l'hiver

La grisaille devient fréquente, les températures baissent, les journées se raccourcissent… L’approche de l’hiver se fait ressentir et c’est une bonne occasion pour prendre soin de soi. Valérie Kinzounza, rédactrice en chef du magazine Flair, vient présenter quelques astuces toutes simples pour se faire du bien dans Le 6/8.

Faites le plein de lumière

La lumière a une grande influence sur nos sentiments, notre humeur mais aussi notre métabolisme. Si nous manquons de lumière, on risque très probablement d’avoir le moral dans les chaussettes. C’est pourquoi, il est indispensable d’ouvrir les rideaux ou d’allumer les lampes si nécessaire. Vous pouvez également opter pour un appareil de luminothérapie, qui est très efficace pour combattre la dépression saisonnière mais aussi pour lutter contre les insomnies.

Dormez suffisamment

Tout comme la lumière, le manque de sommeil influence également votre humeur. Il est recommandé d’avoir 7 à 8 heures de sommeil par nuit pour réduire les risques de déprime. Ne résistez plus à tomber dans les bras de Morphée !

Faites-vous un soin détox visage

Vous aviez l’habitude de vous réveiller avec un teint frais et rayonnant en été ? Avec l’automne, vous trouvez votre visage terne, votre teint brouillé ? Optez pour l’eau de rose. En plus d’être un produit abordable, il est constitué de propriétés toniques et régénératrices. Il est également possible d'élaborer votre propre eau de rose maison. Si vous appliquez chaque matin cet hydrolat sur votre visage, votre meilleure mine sera garantie.

Défatiguez vos yeux

Si vous avez le sentiment d’avoir les yeux fatigués et si vous voyez apparaître des poches et des cernes sous vos yeux, pensez à la camomille : elle permet de dégonfler immédiatement ces vilaines poches qui plombent votre regard. Faites infuser 2 sachets de tisane à la camomille pendant 5 minutes dans de l’eau froide et posez-les sur vos yeux durant 5 minutes.

Réveillez votre regard

Pulvérisez votre visage avec de l’eau florale de bleuet cette fois, qui a des propriétés décongestionnantes. Utilisez des compresses humides sur vos cernes ou deux petites cuillères placées au congélateur pour revitaliser votre peau.

Faites-vous masser

Le massage est un excellent moyen de dénouer les tensions générées par vos longues journées de travail. Massage du dos, du ventre, de la nuque, des jambes et pieds… Peu importe, choisissez ce qui vous fait du bien pour passer un moment de détente absolue.