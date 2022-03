6 astuces de David Jeanmotte pour avoir l’air bronzée, sans soleil

L’autobronzant :

On lui taxe souvent le fait de rendre "oranges" ceux qui l’utilisent mais David est formel, il y en a qui fonctionne très bien. Sous différentes formes médiums, bronzeurs et tannings, ils permettent à votre peau d’être plus foncée en peu de temps.

Pour optimiser le rendu, David conseille d’effectuer un gommage au préalable afin d’enlever toutes les peaux mortes. Après 7 jours, il s’use naturellement, sans laisser de grosses plaques sur la peau.