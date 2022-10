6 activités à faire pendant un week-end à Coxyde

Et si vous partiez en week-end à la mer cet automne ? Dans le 6-8, Luana vous montre que l’on peut aussi s’occuper quand il fait mauvais. Direction Coxyde pour découvrir un panel d’activités pour occuper un week-end pluvieux.

Le moulin de l’Abbaye du Sud

L’actuel moulin de l’Abbaye du Sud date de 1773. Initialement situé à Houtem, il y a été démoli puis reconstruit à Coxyde en 1953.

Aujourd’hui, c’est l’un des derniers moulins actifs en Belgique. Ce qui le finance ce sont les visites où on vous explique comment fonctionne le moulin mais aussi le fait que comme il continue à fabriquer de la farine, il alimente deux boulangeries. Le moulin pour tourner doit se trouver face au vent, donc le meunier le fait tourner en fonction du sens du vent.

Le musée Delvaux

Dans ce musée il y a plus ou moins 400 toiles et 250 dessins.

C’est un musée qui est conçu pour que vous puissiez voir l’évolution du style du peintre et les différentes influences par lesquelles il est passé. Il est possible de visiter l’expo seul et de juste admirer les toiles. Mais je vous conseille vraiment de prendre la visite du guide sur place parce qu’il est vraiment passionnant. Il parvient à raconter l’histoire de la vie et du travail de Paul Delvaux de façon captivante même pour les enfants.

Pour un lunch à côté du musée Delvaux : Het Vlierhof

La visite guidée dure 1h30 donc si vous avez un petit creux après, vous pouvez aller dans le petit resto attenant au musée. La cuisine est simple mais vraiment délicieuse.

Musée de l’Abbaye des Dunes

Grâce au musée de l’Abbaye des dunes, on replonge dans l’histoire du Moyen Âge. A l’époque, l’Abbaye des Dunes dominait le paysage de Coxyde. Maintenant, elle est transformée en musée très visuel et ludique pour découvrir la vie au Moyen-Age. Il y a même des pièces de collection uniques trouvées sur place par les archéologues.

Vous pouvez aussi vous promener le long des anciens remparts qui sont maintenant en pleine nature.

Expo Panamarenko Come fly with me

Pour les amateurs d’art, vous pouvez visiter l’expo de Panamarenko Come fly with me. Ce n’est pas très grand et il faut apprécier les expos.

Mais le cadre est vraiment magnifique et ce qui est très chouette, c’est que juste à côté, il y a la Brasserie de Sint-Idesbald, où il est possible de manger des tapas, boire un verre de bière qui est produite dans les cuves qui sont dans la brasserie. Ce n’est pas là qu’est produite la bière Saint-Idesbald que vous retrouvez dans le commerce, mais celle qui est vendue aux clients de l’établissement est celle brassée sur place.

Pêche à la crevette sur cheval de trait

Rendez-vous à 7 heures du matin sur la digue avec les pêcheurs qui eux, viennent à cheval du village qui se situe à 3 km. La pêche a lieu à l’aube parce qu’il faut que la marée soit basse.

Il n’y a plus que là-bas que ça se fait encore avec un cheval de trait, parce que les conditions de la plage le permettent, il n’y a pas de brise-lames.

Les pêcheurs accrochent les filets aux chevaux puis ils vont se balader pendant 20 minutes avant de revenir et de regarder ce qu’ils ont récolté. Et comme les crevettes coûtent une fortune, quand ils récoltent 8 kg, c’est vraiment pas mal.

Tout le monde peut assister à ça, il suffit d’aller se promener tôt sur la plage et de les contacter quand même si on ne veut vraiment pas les louper. Par contre on peut laisser tomber l’idée d’essayer d’aller sur leur cheval. C’est leur grand amour, on n’y touche pas.