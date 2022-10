6/6 pour Steven Defour et Malines qui s’extirpent du piège eupénois, Westerlo plonge encore plus Courtrai dans la crise

Trois jours après sa victoire face au Standard, Malines a enchaîné une 2e victoire consécutive en s’offrant Eupen au bout du suspense (2-1). Mais que ce fut dur pour un KV qui a longtemps galvaudé ses occasions et qui s’est même retrouvé mené sur un but de Konan Ndri au quart d’heure.

Cueillis à vif, les hommes de Steven Defour ont finalement réagi et égalisé dans la foulée grâce à un but d’Alessio Da Cruz. Peut-être trop présomptueux, ils ont ensuite loupé un pénalty (très mal botté par Jordi Vanlerberghe) avant de courir, pendant de longues minutes après leur 2e but du match. Il a finalement fallu patienter jusqu’au dernier quart d’heure pour voir Julien Ngoy fructifier un second pénalty et planter son 2e but de la semaine.

Au forceps, à 10 contre 11 après l’exclusion de David Bates, Malines arrache donc une victoire précieuse et permet à Steven Defour de garder un bilan immaculé (6/6), une semaine après son intronisation.