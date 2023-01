"6/0 jeu, set et match", l’Union Saint-Gilloise bat Anderlecht pour la sixième fois consécutive en championnat

"Ce message m’a fait rire", reconnaît le gardien saint-gillois Anthony Moris. "Je pense que ça fait partie de jeu et je crois que de l’autre côté, ils ne se seraient pas privés non plus. Ça reste bon enfant, le foot est un spectacle, du show. C’est bien quand ça se passe comme aujourd’hui car malgré le fait que ce soit une sixième victoire pour nous, il n’y a pas eu de débordement, les supporters anderlechtois sont restés calmes". Le portier de l’Union souligne aussi les qualités de l’adversaire. "On a vu que les Anderlechtois avaient cette fois une approche différente par rapport aux anciens derbys. Ici, ils avaient une meilleure mentalité et c’est justement ce qui nous a manqué de notre côté, voilà pourquoi on a été en difficulté malgré la supériorité numérique. C’est finalement le but encaissé, le 1-0 anderlechtois, qui nous a réveillés", analyse Anthony Moris.