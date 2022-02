5x2 entrées à remporter pour l’exposition T-Rex Institut royal des Sciences naturelles à Bruxelles

Vivre ici vous invite au musée ! Participez à notre concours et vous aurez peut-être la chance de visiter l’exposition T-Rex présente jusqu’en août 2022 au Musée des Sciences naturelles de Belgique à Bruxelles.

Cette exposition reprend toutes les informations, anecdotes et autres que vous avez toujours voulu savoir à propos de la star des dinosaures : le Tyrannosaurus rex.

Au-delà des images, des films et des mythes, cette expo vous invite à une vraie rencontre avec cet animal fascinant, probablement le plus célèbre des dinosaures.

Dès l’entrée, vivez un face à face spectaculaire avec une femelle T. rex de 67 millions d’années. Elle s’appelle Trix et vous accueille en position d’attaque. Son squelette, un moulage 3D de haute qualité scientifique, est juste époustouflant.

Ensuite, apprenez à la connaître. Le parcours de l’expo vous propose six premiers interactifs pour comprendre le travail des paléontologues et découvrir l’époque à laquelle Trix a vécu, son âge lors de sa mort, son alimentation, l’origine de ses blessures et bien plus encore. Autant de questions auxquelles les scientifiques ont répondu en examinant ses os fossilisés et les roches dans lesquelles ils l’ont trouvée.

Six autres interactifs vous permettent d’en apprendre plus sur la paléobiologie du T. rex en général : naissance, alimentation, déplacements…

Relèverez-vous les défis que vous proposent ces interactifs ? Il faudra notamment sauter en selle pour défier le T. rex à la course, faire appel à son imagination pour colorer sa peau, tenter de séduire Trix par une danse, participer à un quizz hilarant…

Une expo à vivre avec 12 interactifs-jeux qui jalonnent votre parcours : jeu électro, microscope, vidéos, quizz, touche-à-tout et défis.

Particulièrement destinée aux enfants dès 5 ans, elle fera le bonheur de tous les mordus de dinos !