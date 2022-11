5G en Wallonie : le gouvernement et les opérateurs s’accordent sur une charte

Ensuite, les opérateurs contribueront aux objectifs climatiques et énergétiques des Accords de Paris et du Pacte vert européen : ils s’engagent à mettre en place un système de gestion de l’énergie qui permettra de fixer des objectifs "ambitieux" en matière de réduction de la consommation énergétique, production d’énergie renouvelable, et réduction des émissions de CO2. Un plan d’action sera mis en place à cet effet.

Enfin, les opérateurs prennent également des engagements en matière d’économie circulaire et de développement d’emplois locaux et de proximité en Wallonie. La charte comprend des engagements en matière de transparence, notamment vis-à-vis du parc des antennes et sur les projets d’implantation et de participation à la démocratie locale. Cette charte sera signée dans les prochains jours par les différentes parties prenantes.